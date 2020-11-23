Фонд гарантирования вкладов приостанавливает прием клиентов в связи с карантином

Об этом объявила пресс-служба ФГВФЛ. При этом сообщается, что украинцы все еще смогут обращаться в Фонд при помощи почтовой связи по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17, город Киев, 04053, а также по электронной почте: [email protected].

Кроме того, позвонить на «Горячую линию» Фонда можно по телефонам:

0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины),

(044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).

Также желающие смогут оставить письменные заявления в ящике для обращений, расположенном на 1 этаже в помещении Фонда по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, город Киев. При этом они должны быть оформлены в соответствии со всеми требованиями.

Добавим, что ранее стало известно, что по состоянию на 1 ноября на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц находилось 15,777 млрд грн. Всего за период с января по октябрь этого года на счета фонда поступило 4 065,6 млн грн.

В свою очередь, вкладчики с начала года и по ноябрь получили возмещения от Фонда на общую сумму в 347 млн грн. Также отмечалось, что общая сумма выплат гарантированного возмещения вкладчик по состоянию на начало ноября достигла 90,08 млрд грн.

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