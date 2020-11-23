Солістки нового складу ВІА Гри поділилися жаркими кадрами напередодні виходу свого першого кліпу

Найближчими днями має відбутися прем'єра музичного відео оновленої ВІА Гри, до складу якої увійшли Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька. Як повідомляє Politeka.net, на сторінках дівчат і самої групи в Instagram з'явилися Короткі відео зі зйомок. Судячи з усього, на кадрах зображений не тільки фрагмент з кліпу, але і частини фотосесії до дебюту дівчат.

Так, можна побачити, як Синецька і Попова в майках і коротких шортиках позують на тлі огорожі. Дівчата млосно вигинаються перед камерою, демонструючи свої пристрасні образи.

У свою чергу, 19-річна українка Тарасова показала своє обличчя, зняте крупним планом, а також фрагмент відео, на якому спокусливо проводить руками по тілу.

Шанувальники групи не змогли пройти повз таких кадрів. При цьому думки людей розділилися.

"Матір Божа це буде бомба", "по-моєму це буде найкоротший проект К.Меладзе. Коли він нарешті зрозуміє, що Віагру з Грановською, Сєдоковою, Брежнєвою ніхто і ніколи не замінить!", "Зіпсували Віагру... Зовсім не те!!", "шикарно, дуже чекаємо", "Боже, яка ти красива", "неймовірно красиво", "найбільш беспонтовая Віагра, пора вже К.Меладзе зав'язати з Віагрою", - пишуть люди.

Нагадаємо, Віра Брежнєва без одягу показала, чим вона краща за будь-яку "ВІА Гри".

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