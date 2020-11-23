Кайлі Дженнер показала ефектну фігуру в обтягуючій сукні тілесного кольору

Знаменита американська модель і бізнесвумен показала, як виглядає в спокусливій сукні в обтяжку. Відповідні кадри з'явилися на одній з її фан-сторінок в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, молодша сестричка Кім Кардашьян приміряла наряд модного "нюдового" відтінку, який майже зливається зі шкірою, через що здалеку наряд виглядає буквально «голим».

Крім того, завдяки облягаючому фасону і тонкої тканини плаття підкреслює кожен вигин фігури Дженнер, дозволяючи моделі продемонструвати свою тонку талію, широкі стегна і пишні груди. Судячи з усього, знаменитість не стала надягати під такий облягаючий наряд нижню білизну, додавши своєму образу перчинки.

Крім фото Кайлі зняла і коротке відео, на якому показала, як виглядає в сукні у відображенні дзеркала. Красуня явно залишилася задоволена своїм образом.

У коментарях до посту її шанувальники щосили захоплюються тілом Дженнер, засинаючи його компліментами.

Раніше повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула ідеальними обсягами в бікіні.

Так, зірка на архівному знімку постала в крихітному купальнику, з якого ледь не вивалювався бюст. Тонкі лямки натягнулися під вагою розкішного бюста.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер не залишила місця для фантазії в прозорій сукні: "золота Богиня".

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