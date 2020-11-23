Це вже занадто

Відома українська співачка MARUV вразила видами зі значним декольте на томних фото

Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) поділилася серією спекотних знімків на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Не так давно співачка випустила кліп на нову пісню Maria, а зараз святкує досягнення першого мільйона переглядів на Ютубі.

З цієї нагоди MARUV вирішила поділитися атмосферними знімками, на якому позує в одному зі своїх образів з кліпу. Для нього співачка одягла чорне вбрання з непристойно глибоким декольте, яке так і приковує увагу до її пишних грудей.

Окремим акцентом спокусливого лука став великий чокер з блискучими каменями на шиї артистки.

На фотографіях MARUV млосно вигинається, проводить рукою по грудях і демонструє себе з усіх можливих ракурсів.

Варто відзначити, що позує красуня в темряві, а на її обличчя падають червоні відблиски світла. Це робить фото ще більш таємничими і ваблячими.

"Спасибі, що дивіться моє відео. Люблю вас", - написала співачка в підписі до фото.

Її шанувальники бурхливо відреагували на фото.

"Цей фотосет займає особливе місце в моєму серці", "шалено йде цей образ", "ти найкраща", " вкотре бачу фото з цієї серії, і все бачу Наталію Орейро. У цьому образі є схожість", "Анюта ти бомба кліп зайшов", "Ти неймовірна киця", - пишуть люди.

Нагадаємо, ефектна MARUV приголубила свою гордість в сверхоткритом декольте: "Богиня, хочу такий нашийник".

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