Украинская певица MARUV работает на российком телеканале вместе со скандальным критиком

Как пишет Politeka.net, она стала судьей телевизионного проекта "Супер стар", который был очень популярным в нулевых. На своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость выложила фото со съемок российского шоу.

Анна Корсун (настоящее имя певицы) вырядилась в привычном для нее вызывающем стиле, надев красный латексный костюм со множеством ремешкой, колец и откровенным декольте. Образ дополнила прическа под каре и красные очки. В таком виде MARUV пощеголяла перед камерами и даже сфотографировалась в судейском кресле. Стоит отметить, исполнительница не погнушалась сидеть рядом с Сергеем Соседовым, который неоднократно высказывался против Украины, где долгое время работал судьей шоу "X-Фактор".

"Журю в новом телешоу @superstarntv 🤗

Сегодня в 20:10 на НТВ 💋", - подписала снимки Анна.

Многие пользователи в комментариях осудили стиль и новую работу артистки:

"Вульгарщина"; "Запроданка, что тут скажешь"; "Свой стиль"; "Марув там как с другой планеты на этом шоу"; "Когда чуть ли не главный козырь внешности глаза, надо одеть очки... 😳 Капец, этому оправданием может быть только если на тебя их силой одели, чтоб типа и на других там смотрели"; "Круто, наверное, сидеть в жюри на шоу, где все остальные персоны нон грата в твоей стране))) а еще и на НТВ, самом гнилом канале, который каждый день льет г*вно на Украину. Но деньги не пахнут. Что ж... браво".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья