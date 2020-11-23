Это уже слишком

Известная украинская певица MARUV впечатлила видами с внушительным декольте на томных фото

Анна Корсун (настоящее имя артистки) поделилась серией жарких снимков на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Не так давно певица выпустила клип на новую песню Maria, а сейчас празднует достижение первого миллиона просмотров на Ютубе.

По этому случаю MARUV решила поделиться атмосферными снимками, на котором позирует в одном из своих образов из клипа. Для него певица надела черный наряд с неприлично глубоким декольте, которое так и приковывает внимание к ее пышной груди.

Отдельным акцентом соблазнительного лука стал крупный чокер с блестящими камнями на шее артистки.

На фотографиях MARUV томно выгибается, проводит рукой по груди и демонстрирует себя со всех возможных ракурсов.

Стоит отметить, что позирует красотка в темноте, а на ее лицо падают красные блики света. Это делает фото еще более таинственными и манящими.

«Спасибо, что смотрите мое видео. Люблю вас», - написала певица в подписи к фото.

Ее поклонники бурно отреагировали на фото.

«Этот фотосет занимает особое место в моем сердце», «Безумно идёт этот образ», «Ты лучшая», «В который раз вижу фото из этой серии, и все вижу Наталью Орейро. В этом образе есть сходство», «Анюта ты бомба клип зашёл», «Ты невероятная киса», - пишут люди.

Напомним, эффектная MARUV приласкала свою гордость в сверхоткрытом декольте: "Богиня, хочу такой ошейник".

Как сообщала Politeka, MARUV опозорилась с новой песней, развратные танцы в клипе не помогли: «Сразу подумала про…».

Также Politeka писала, что развязная MARUV вляпалась в скандал с Соседовым из "Х-Фактор", кадры позора: "В твоей стране...".