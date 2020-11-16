Скандальную певицу MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, обвинили в плагиате после выхода новой песни

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует происходящее на странице знаменитости в Instagram.

Так, певица опубликовала ролик к своей новой песне Maria, однако пользователи сети сразу обнаружили «подставу», обвинив звезду в плагиате.

«Кто подумал про hwasa?», «очень и очень похоже на hwasa», «плюсую, реально похоже», «Hwasa "Maria"...плагиат(больше нечего сказать)», «Я же не одна сразу полумала про Hwasa - Maria?», - пишут они.

Как сообщалось до этого, легендарная украинская исполнительница MARUV соблазнила изгибами, устроив горячие танцы в одном платье

Так, певица позирует в облегающем платье, сперва игриво заглядывая в кадр. В какой-то момент красотка пускается в пляс, элегантно демонстрируя фигуру во всей красе.

Уточним, что кадры MARUV решила никак не подписывать, хотя он и без этого произвел фурор среди пользователей. Они удивились не только резкой смене имиджа кумира, а и элегантным движениям певицы.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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