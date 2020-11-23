Відома травесті-діва Монро у святковому вбранні показала свій новорічний настрій

Українська шоувумен поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому Монро зізналася, що в цьому році вирішила не чекати навіть початку зими, і вже зараз зайнялася підготовкою будинку до Нового року.

"Я ще минулого тижня ходила і думала, потрібно дістати новорічні прикраси і впустити в будинок свято. Погодьтеся, зараз гостра потреба в позитивних новинах, в увазі, в турботі і гірлянди, блискучі кулі та інша новорічна мішура привнесуть в наші життя той потрібний елемент надії, що наступний рік буде трохи краще", - написала травесті-діва.

Вона також зізналася, що вже зараз їй хочеться подарунків, олів'є і оселедця під шубою.

"І подарунків вже хочеться... І олів'є... Може шубу зварганити? Точно, метнуся тільки за оселедцем", - додала артистка.

В якості ілюстрації до свого посту Монро поділилася атмосферним фото. На ньому артистка позує на тлі невеликої ялинки. Дерево вже прикрашене іграшками і блакитними вогниками, а під ним можна помітити коробки з подарунками.

Сама Монро також приміряла святковий образ. На ній коротке вечірнє плаття синього кольору з незвичайним золотим відливом. Доповнюють образ розкішна укладка, вечірній макіяж і золотисті туфлі на шпильці. Красуня присіла на підлогу, витягнувши одну ногу вперед і впершись в коліно іншої ноги.

Шанувальники в коментарях з готовністю підтримали ідею зірки.

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