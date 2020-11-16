Украинская травести-дива Монро посветила прелестями в экстремально пикантных образах

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" подборку откровенных фото и рассказала о дальнейших планах. Она заверила поклонников, что продолжит работать на своими проектами, несмотря на ужесточение карантина.

"В карусели новая подборочка шикардосных фото. Клубничку оставила на конец 😉 обязательно долистайте.

Ну и на ❤❤❤❤ Не скупитесь. Мур", - отметила Монро в описании.

Наибольшего внимания заслуживают три снимка звезды. На первом она запечатлена у холодильника в обтягивающем трико для тренировок и огненно-рыжем парике. Травести-дива запихнула в декольте два огромных апельсина, прикрыла фруктами свою грудь и томно приоткрыла губы, накрашенные ярко-красной помадой.

На другом снимке Монро развалилась на диване в пышном платье из газовой ткани, свесив на пол ногу в высоких сапогах. Звезда сильно задрала подол и обнажила свои ягодицы, выглядывая из-под одежды с другой стороны. Для еще одного смелого фото травести-дива забралась в ванну с хамсой, нарядившись в лакированное красное платье. Монро засыпала себя рыбой и высоко задрала ноги, прикрыв промежность руками.

Пользователи сети пришли в восторг от образов модели и поделились эмоциями в комментариях:

"Клубничка - это еще скромно сказано. Вижу кое-что покрупнее"; "А вам тоже на последней фотографии запахло хамсой и захотелось пивка 😋"; "Так моментально поднять "Боевой Дух" ;) может только Монро!"; "3 и 5 - просто вау! 😍 Бомба!".

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