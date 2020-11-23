Бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць у світі, вразила сміливою витівкою в одному бікіні перед дзеркалом
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
Так, модель позує перед дзеркалом, ефектно присівши й розставивши ноги. При цьому з одягу на Кортес лише крихітна білизна й бікіні. Хоча, як можна помітити, саму модель це явно не соромило.
«Неможливо відірватися від такої краси», «бездоганні вигини, Сьюзі»,»це просто фантастика. Як можна бути настільки красивою», «чудові форми – видно, що ти довго працювала над ними», - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвично гарячому образі.
На фото Сьюзі позувала в спокусливому напівпрозорому топіку і леопардовому капелюшку. Зірка стояла на вулиці й зняла трусики, розставивши ноги перед камерою. Кортес дивилася вниз на свою красу і зовсім не соромилася позувати. Дівчина для соціальних мереж додала чорну смужку, щоб не потрапити під цензуру.
"Доброї ночі", - підписала кадр зірка в Instagram.
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