Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив незвичайним картковим трюком за участю чоловіка Насті Каменських Потапа

Артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Ткач показав уривок з нового випуску "Кварталу", в якому він виконав роль не дуже вмілого фокусника. Гуморист вийшов на сцену в належному блискучому костюмі і циліндрі і запропонував Потапу взяти участь в його фокусі. Для цього реперу потрібно було вибрати і запам'ятати одну карту з колоди.

"Давайте просто візьмемо лисоносого чоловіка і попросимо його вибрати одну карту абсолютно будь-яку. Запоминанте! Кладенте! Я це все перемішанте, як ументе. А тепер уважно! Дуже все просто ... це вона?",- коментує свої дії Ткач із забавним акцентом.

Потім він починає по черзі демонструвати Потапу карти з колоди в спробі знайти ту саму, яку репер вибрав раніше. Втім, вдалося це "фокуснику" лише з сьомої спроби.

"Це магія, крихітко. Зможете повторити?",- написав Ткач у підписі до відео.

Його шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Та запросто!", "Тренуюся як раз!", "Це був шедевр) дивилися", "я фан Юрчика", "я такий же фокусник", "завжди як тільки подивлюся ваші відео, піднімається настрій", "Юрчик Коперфілд!",- пишуть люди.

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