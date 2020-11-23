Українська Dj Nana Анастасія Кумейко похвалилася фігуристою подружкою в одному бікіні, з якою відпочивала на морі
Як повідомляє Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Моя кізонька", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що знімок був зроблений під час відпочинку знаменитості з друзями в Таїланді. Подруга знаменитості, як сама розповіла дівчина, "згоріла" буквально на наступний день. Через це її довелося терміново мазати кремом від сонячних опіків.
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"Початок 2020 року я зустрічала з друзями в Таїланді і коли на другий день відпустки я моторошно згоріла, мої @anastasia_domination @katenka_putienko вирішили на моєму згорілому тілі помалювати 😂 і судячи з усього дівчатка вже тоді знали який буде рік , раз намалювали його на правильному місці», - розповіла вона.
Водночас Кумейко зізналася, що хотіла розмістити фотографію у себе на сторінці, але «без голови».
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала вологі ігри з подругами на відпочинку
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко разом з подругами нібито читають журнал, після чого всі втрьох стрибають в басейн. Це все відбувається під красиву музику.
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