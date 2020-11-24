Дружина відомого російського шоумена Артура Пирожкова підкорила своїми засмаглими ніжками в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, дружина Олександра Ревви (справжнє ім'я артиста) Анжеліка поділилася новим фото в своєму Instagram.

В кінці листопада красуня вирішила нагадати шанувальникам про ніжні квіти і їх солодкий аромат. На фото вона сидить на лавці в парку, а за нею можна помітити великий квітучий кущ. Сама ж Анжеліка позує в короткому рожевому платті, спідниця якого задралася ще сильніше, коли дружина артиста присіла на лавочку.

Яскравий колір вбрання вигідно підкреслює засмагу Ревви. Вона виглядає дуже природно з мінімумом макіяжу і розпущеним волоссям.

"Посилаю вам запахи квітів, які пахнуть в цьому саду... нехай вони наповнять ніжними солодкими ароматами ваші сни", - написала Анжеліка.

Її підписники тут же почали коментувати пост.

"Ух яка дівчинка", "виглядаєш супер!", "Карколомна, дивовижна, промениста, і все це в одному прекрасному людині - в Анжеліці прекрасній" "знову фотошоп", "засмага відмінна!", "Анжеліка, ви чарівна", "Ви наша найголовніша квітка", "шикарна", "яка ви красуня", "Прекрасна Анжеліка", "вагітна", "Ноги трохи дивно лежать", "нереальна", - діляться своїми емоціями підписники красуні.

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