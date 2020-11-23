Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла про заборони з боку чоловіка
26-річна дружина 54-річного артиста поділилася новими одкровеннями про їхні стосунки в програмі «Зірковий шлях».
Як відомо, відносинам Репяхової і Павлика вже 5 років. Цієї весни пара офіційно зіграла весілля після розставання співака з його колишньою дружиною, якій він зраджував з молодою коханою.
У новому інтерв'ю Репяхова зізналася, що в їх новоспеченій родині є певні заборони. Так, чоловік не дозволяє їй зустрічатися з друзями чоловічої статі у вечірній час. Такі зустрічі дівчина може влаштовувати тільки вдень.
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У той же час Репяхова розповіла, що Павлик не перевіряє її телефони.
"Він ніколи не перевіряє мій телефон, ніколи не ревнує мене ... ну практично ніколи", - розповіла дівчина.
Крім того, Репяхова розповіла, що подарувала чоловіку на їх п'яту річницю. Так, дівчина вирішила порадувати співака капкейками з їх фотографіями. Потім вони вирушили відзначати своє свято в один з ресторанів Києва.
Відзначимо, що для 54-річного Павлика цей шлюб став четвертим. Від кожної з трьох попередніх дружин у співака було по дитині. Його молодший син Павло пішов з життя 7 серпня цього року після тривалої боротьби з раком.
Нагадаємо, великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "Ми втратили...".
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