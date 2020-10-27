Известный украинский исполнитель Виктор Павлик в конце мая текущего года женился на Екатерине Репяховой, которая работает его концертным директором

Недавно девушка решила рассказать у себя в Instagram, как начинался ее роман с певцом, сообщает Politeka.

"Пошла на концерт Мозгового 29 октября 2015 года, увидела там Виктора Павлика. Через пару дней взяла билеты в Николаев. Нашла ближайший концерт по стране. 4 ноября мы уже познакомились. 6-го Виктор позвонил и пригласил меня на концерт уже в Киеве. 7-го взял меня с собой на работу – долго не думал", – поделилась Екатерина.

В свою очередь, сам Павлик признался, что Репяхова - не единственная, с кем он изменял своей супруге Ларисе, с которой прожил в браке на протяжении 25 лет.

"Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка...", – рассказал исполнитель.

Ранее мы писали, что украинский певец Виктор Павлик извинился перед поклонниками после шутки, которая наделала много шуму в сети. Некоторое время назад он выложил изображение в стиле предвыборных плакатов, на котором представил себя кандидатом в Днепропетровский областной совет от политической партии "Слуга народа". Многие украинцы раскритиковали такую выходку звезды, после чего Виктор Павлик признал свою ошибку.

Напомним, экс-жена Павлика раскрыла последнее желание покойного сына: "За месяц до своего ухода..."

Как сообщалось, Виктор Павлик с молодой женой забыли о трауре и ошарашили счастливым видом на отдыхе.

Ранее также писали, что экс-жена Виктора Павлика показала трогательное фото с ушедшим из жизни сыном: "Пашенька, как ангелочек под твоим крылом".