Катерина Кухар знову розлютила українців скандальними висловлюваннями на адресу учасниці "Танців з зірками" Надії Мейхер

Раніше одна з суддів проекту вже встигла опинитися в центрі скандалу після своїх палких перепалок з Олею Фреймут. Однак, на цьому конфлікти з учасниками, судячи з усього, не закінчилися. Так, у півфіналі балерина жорстко розкритикувала пару Наді Мейхер і Кирила Васюка.

Зокрема, судді не сподобалося, як пара виконала пасадобль.

"Цей пасадобль, звичайно, був набагато краще, ніж попередній з Даніелем, коли вам тільки з третього разу вдалося зробити підтримку", - пригадала Кухар Мейхер її інший виступ.

У цей момент співачка хотіла вставити своє зауваження, проте суддя не дала їй цього зробити.

"А давайте я закінчу... Але мій погляд був прикутий повністю до Кирила... чи врятує вас глядач, подивимося", - жорстко підсумувала Кухар.

Багато українців вважають, що суддя даремно чіпляється до пари. Про це люди пишуть в мережі.

"Надя найкраща енергетика, тільки Кухар не бачить", "прекрасна і найсильніша пара в цьому сезоні, бажаю удачі. А Катя Кухар показала себе справжню... На жаль!!!", "Цікаво, Кухар щось крім балету вміє танцювати?", "Валять Надюху, особливо Кухар. як відповіла їй ..не бачити їй фіналу", "Кухар який ефір поспіль валить Надю і необгрунтовано по ній проїжджається. Я розумію, що це шоу і 90% того, що відбувається навмисно роблять, щоб підігрівати інтерес глядачів, але вже задовбало", "Кухар заздрісна дама, якщо дамою можна назвати", - пишуть люди.

Нагадаємо, Танці з зірками 2020: півфінал здивував результатом, "ведучі оголосили, що...".

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