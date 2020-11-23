Екатерина Кухар снова разозлила украинцев скандальными высказываниями в адрес участницы «Танців з зірками» Надежды Мейхер

Ранее одна из судей проекта уже успела оказаться в центре скандала после своих жарких перепалок с Олей Фреймут. Однако, на этом конфликты Кухар с участниками, судя по всему, не закончились. Так, в полуфинале балерина жестко раскритиковала пару Нади Мейхер и Кирилла Васюка.

В частности, судье не понравилось, как пара исполнила пасадобль.

«Этот пасадобль, конечно, был намного лучше, чем предыдущий с Даниэлем, когда вам только с третьего раза удалось сделать поддержку», - припомнила Кухар Мейхер ее другое выступление.

В этот момент певица хотела вставить свое замечание, однако судья не дала ей этого сделать.

«А давайте я закончу… Но мой взор был прикован полностью к Кириллу… Спасет ли вас зритель, посмотрим», - жестко подытожила Кухар.

Многие украинцы посчитали, что судья зря придирается к паре. Об этом люди пишут в сети.

«Надя лучшая энергетика, только Кухар не видит», «Прекрасная и самая сильная пара в этом сезоне, желаю удачи. А Катя Кухар показала себя настоящую... Увы!!!», «Интересно, Кухар что-то кроме балета умеет танцевать?», «Валят Надюху, особенно Кухар. как ответила ей ..не видать ей финала», «Кухар который эфир подряд валит Надю и необоснованно по ней проезжается. Я понимаю, что это шоу и 90% происходящего намеренно делают, чтобы подогревать интерес зрителей, но уже задолбало», «Кухар завистливая дама, если дамой можно назвать», - пишут люди.

Напомним, Танці з зірками 2020: полуфинал удивил результатом, «ведущие объявили, что…».

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе.

Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.