Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко насмешила забавным видео у себя в сторис
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, в котором засветились также другие участники шоу. Красотка спустила штаны и улеглась на диванчик лицом вниз. Рядом с ней стояли две женщины, которые набирали в шприц лекарство. Яна жалобно спрашивала девушек о том, что они собираются делать, и пыталась избежать этой участи.
«Наши девочки – специалисты широкого профиля», - подписала Яна сторис, намекая, что медицинскую помощь ей смогли оказать прямо на съемках.
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Во втором ролике в действо решил включиться Егор Крутоголов. Он подошел к Яне и стал замахиваться, чтобы шлепнуть ее по «пятой точке».
«Все, все, все. Я сам. Отойдите. Я сам все сделаю», - пошутил Егор и смачно изобразил шлепок.
Яна все это время громко смеялась. Под конец она подписала видео: «Со мной все ок».
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