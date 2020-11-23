Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко насмешила забавным видео у себя в сторис

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, в котором засветились также другие участники шоу. Красотка спустила штаны и улеглась на диванчик лицом вниз. Рядом с ней стояли две женщины, которые набирали в шприц лекарство. Яна жалобно спрашивала девушек о том, что они собираются делать, и пыталась избежать этой участи.

«Наши девочки – специалисты широкого профиля», - подписала Яна сторис, намекая, что медицинскую помощь ей смогли оказать прямо на съемках.

Во втором ролике в действо решил включиться Егор Крутоголов. Он подошел к Яне и стал замахиваться, чтобы шлепнуть ее по «пятой точке».

«Все, все, все. Я сам. Отойдите. Я сам все сделаю», - пошутил Егор и смачно изобразил шлепок.

Яна все это время громко смеялась. Под конец она подписала видео: «Со мной все ок».

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