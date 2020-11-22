Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко похвалилася сином Тамерланом, який помітно виріс

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно хлопчикові виповнилося три роки. Знаменитість зворушливо привітала малюка з днем сина і виклала спільне фото з ним в соцмережі "Instagram".

Щаслива мама зображена поруч з Тамерланом на тлі густої зелені у дворі, хлопчик в білому світшоті схопився за гілочку хвойного деревця. Видно, що нещодавно у сина зірки випали перші молочні зуби. Яна Глущенко трохи схилилася над сином, посвітивши декольте в білій сукні, поверх якого накинула рожеве пальто.

"Ти найбільш приголомшливий малюк у Всесвіті💖!

Спасибі, моє щастя, що можу святкувати День сина.🎉 👦 P. S. кумуська @ Yana_gomonay_photo, величезне спасибі за приголомшливе фото😘", - поділилася актриса радістю в описі.

Користувачі соцмережі захопилися ідилією в родині Яни Глущенко і залишили в коментарях багато теплих коментарів:

"Милашки"; "Класне фото ❤️❤️❤️!!"; "Наскільки ж яскраве фото. З чекаємо синів!!!!♥ ️ 💋 "; "У вас вже зубик випав"; "Смішний такий, солодкий😉"; "Яна, ви супер! А синочок просто лапочка.! Бережіть себе Здоров'я, удачі".

Раніше Яна Глущенко взяла собі милого цуценя кане-корсо і показала його шанувальникам в мікроблозі. Артистка позувала на вулиці з досить великою собакою на руках, надівши жовту шапку і помаранчеву куртку.

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