Український телеведучий Володимир Остапчук заявив, що колишня дружина не дає йому повноцінно бачиться з дітьми

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю передачі "Зірковий шлях". За словами Остапчука, він з самого початку не хотів виносити їх розлучення в публічну площину. Телеведучий переконує, що не хотів травмувати дітей, надаючи розголосу їх відносинам, які зіпсувалися.

Як відомо, Остапчук розійшовся з дружиною Оленою Войченко влітку минулого року, проте під час участі в проекті «Танці з зірками», він приховував цей факт. Паралельно з проектом у нього почалися стосунки з його нинішньою дружиною Христиною Горняк. Восени 2020 року пара зіграла весілля.

Зараз, за словами Остапчука, він бачить дітей 2-3 рази на тиждень, хоча хотів би більше. Він запевняє, що дружина ігнорує його і робить все, щоб він бачився з дітьми рідше. Через це телеведучий вирішив звернутися до суду.

«Я їм даю гроші на утримання, купую одяг і все інше, на море навіть гроші даю. Це з одного боку. Але з іншого боку, якщо ми не можемо домовитися, то єдиний вихід зараз – йти до суду, щоб в судовому порядку встановити графік відвідування дітей», — зазначив Остапчук.

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