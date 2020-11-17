Нова дружина скандального ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк відверто розповіла про свої негативні емоції

Як відомо, український ведучий Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал, коли пішов від своєї дружини, з якою прожив 14 років і виховував двох дітей, до коханки. Не так давно вони зіграли весілля.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram новоявлена дружина ведучого Христина Гірняк розповіла про те, які негативні емоції вона відчуває. За словами дівчини, останнім часом вона вважає, що поганих почуттів не існує, а головне – їх не пригнічувати.

"Злість краще не пригнічувати, в страх входити ( думаю розумієте, що я маю на увазі), а сором легалізувати! Найчастіше злість-це як маяк, що пора щось міняти. І добре якщо його вдається впізнати, помітити! Заздрість, як би дивно це не звучало, так взагалі виступає мотиваційним індикатором, який по - хорошому рухає нас вперед", - написала Гірник.

Вона зазначила, що сама практично ніколи не стримує емоції, проте часто стикається з тим, що люди бояться відкрито проявляти свої почуття, будь вони позитивними або, навпаки, негативними.

У своєму пості Гірняк також поділилася новою фотографією. На ній вона в білому вбранні гуляє по осінньому парку на тлі дерев і опалого листя.

Її передплатники відреагували на пост лайками і розповідями про власне ставлення до піднятої теми.

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