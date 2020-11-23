У грудні українців чекає подорожчання газу, а також підготовка до переходу на нову абонплату

Так, точна вартість газу на останній місяць року стане відома тільки в кінці листопада, проте вже зараз намітилася тенденція на зростання ціни блакитного палива, йдеться в матеріалі Обозреватель.

Тарифи на газ розраховуються з урахуванням його вартості на біржі. А беручи до уваги той факт, що в холоди споживання газу різко виростає не тільки в Україні, а й у всьому світі, можна припустити, що до лютого тарифи будуть тільки рости. Він може подорожчати на 20-30% до ціни від 8,8 до понад 10 грн за кубометр.

В Українській енергетичній біржі розповіли, що ціни на газ почнуть знижуватися не раніше лютого наступного року.

Також відомо, що грудень стане останнім місяцем «старої» абонплати на газ, так як з січня цей показник перерахують з урахуванням оновлених обсягів споживання. З початку 2021 року розмір абонплати буде вираховуватися з обсягу газу, використаного з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го.

Таким чином, якщо за цей період було витрачено більше газу, то варто чекати і збільшення цифр в отриманих платіжках.

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