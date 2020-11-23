Екс-учасниця групи ВІА Гри і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва зачарувала щасливим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі зйомок кліпу "Сестра". На фото щаслива Брежнєва стояла поруч з українським кліпмейкером Танею Муіньо. Брежнєва була одягнена в прозоре пальто. Вона сміялася і дивилася в камеру, ймовірно, вивчаючи уривки відзнятого матеріалу.

"Не всі знають, але на зйомках нашого hot відео була ще одна #Sestra - @tanumuino. Вже на знімальному майданчику нашої ВЕЧЕРиНОЧКИ, я зрозуміла, що наступну відео роботу хочу реалізувати саме з нею!",- зізналася Брежнєва, додавши, що Тетяна - режисер з приголомшливим почуттям смаку і стилю.

За словами співачки, вона покірно довірилася їй, оскільки Тетяна її тонко відчула.

Варто відзначити, що Віра Брежнєва не перша, хто буквально закохався у творчість Муіньо. Як відомо, вона є подругою Дмитра Монатіка, якому знімає більшу частину кліпів. Крім цього, кліпмейкер знімає кліпи Надії Дорофєєвій, Насті Каменських та іншим відомим артистам. У 2019 році вона також зняла кліп для Кетті Перрі.

"Віра, пісня-супер! Кліп-вогонь! Спасибі вам за вашу творчість", - пишуть задоволені шанувальники.

Нагадаємо, що Брежнєва розляглася в пристрасній позі і засмущала пікантним декольте: "Жінка-кішка".

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