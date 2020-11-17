Популярна співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників незвичайним вбранням

Як передає Politeka.net, зірка виклала в мікроблозі "Instagram" нове фото і нагадала про свою пісню "Сестра". Виконавиця зробила селфі, лежачи на підлозі, в такому положенні її розкішне волосся розміталися на всі боки. Дівчина одягла дивний обтягуючий одяг, схожий на водолазку. Викликає фішкою наряду став виріз від грудей до ключиці, оголив частина її бюста.

Судячи з зовнішнього вигляду, Віру Брежнєву не збентежив ні її зовнішній вигляд, ні вдалий ракурс, завдяки якому вона посвітила своїми принадами - в цей час красуня лише млосно посміхнулася, трохи відкривши пухкі губки. Вона зробила акцент на оголеній частині тіла, доторкнувшись до плеча вільною рукою.

"Як я потрапила в пастку... Як він ключі підібрав... 🖤 ",- процитувала Віра слова власної пісні в описі.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішності співачки і засипали її приємними коментарями:

"Я бачу два всесвіти в твоїх красивих очах, а до цього я їх бачив тільки у снах😍"; "Жінка-кішка!"; "Шикарна😍 😍 😍"; " чудова віра😊 🌺 💋"; " Божественна яка!💕 💕 "; "Яка ти така красива"; "Ммм як сексуально лежиш😍 😘 💘 🔥 👍"; "Віра! ви доказ того, що люди походять від Бога🙏 🙏 🙏"; "Ти моя пристрасть, моя ніжна і прекрасна любов"; " яка класна кофточка!!!"; "Віра, ти навіть в такому положенні вся сіяєш від краси😍 🔥 🤗".

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:»іноді дуже хочеться...".

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