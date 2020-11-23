Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила эпичное выступление в полупрозрачном костюме
День назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии American Music Awards, которая частично была представлена в видео формате из-за эпидемии вируса – часть номеров и обращений была записана заранее.
Одним из самых ярких номеров стал, конечно же, номер Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы, которые исполнили свои песни Pa' Ti и Lonely. На выступлении артистка выложилась по полной программе и устроила шоу, которому научилась за время подготовки к съемкам своего фильма "Стриптизерши".
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Танцевальный номер получился просто невероятным, ведь многие даже не поспевали за движениями звезды.
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Так, звезда показала результат съемки для ноябрьского выпуска глянца WSJ у себя на странице. Для фотографа Грея Сорренти знаменитость выбрала очень облегающее платье от знаменитого бренда Mônot с необычным вырезом под грудью и смелым вырезом практически до ягодиц на спине.
Вот что пишут фанаты в сети:
«Романтика на миллион🖤; Мне кажется, что она вообще никогда не стареет. Иногда ...))); Какая королева, я так сильно тебя люблю j; Боже, ты такая идеальная😭💛; невозможно не влюбиться😍😍; Люблю тебя😍 вот так кошечка😍; Вы безграничны ❤️; Ты такая великолепная детка😭 Икона 2020 года !! Go JLO❤️ты заслуживаешь всего и даже больше💛».
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