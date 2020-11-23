Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила эпичное выступление в полупрозрачном костюме

День назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии American Music Awards, которая частично была представлена в видео формате из-за эпидемии вируса – часть номеров и обращений была записана заранее.

Одним из самых ярких номеров стал, конечно же, номер Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы, которые исполнили свои песни Pa' Ti и Lonely. На выступлении артистка выложилась по полной программе и устроила шоу, которому научилась за время подготовки к съемкам своего фильма "Стриптизерши".

Танцевальный номер получился просто невероятным, ведь многие даже не поспевали за движениями звезды.

Также мы писали, что артистка решила сразить сеть новыми кадрами из фотосессии. Дело в том, что Лопес стала лицом одного из выпусков журнала WSJ. Специально для съемок звезда примерила пикантный наряд, не скрывающий тело и даже подразнила видом в Инстаграм.

Так, звезда показала результат съемки для ноябрьского выпуска глянца WSJ у себя на странице. Для фотографа Грея Сорренти знаменитость выбрала очень облегающее платье от знаменитого бренда Mônot с необычным вырезом под грудью и смелым вырезом практически до ягодиц на спине.

Вот что пишут фанаты в сети:

«Романтика на миллион🖤; Мне кажется, что она вообще никогда не стареет. Иногда ...))); Какая королева, я так сильно тебя люблю j; Боже, ты такая идеальная😭💛; невозможно не влюбиться😍😍; Люблю тебя😍 вот так кошечка😍; Вы безграничны ❤️; Ты такая великолепная детка😭 Икона 2020 года !! Go JLO❤️ты заслуживаешь всего и даже больше💛».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"

Также мы писали, что Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"

Еще Рoliteka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес ошеломила красотой в прозрачной сеточке: "Никогда не стареет"