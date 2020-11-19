Американская фитнес-модель Ана Чери показала смелый образ в белом белье в горошек

Спортсменка любит ленивый отдых и предпочитает большую часть времени проводить дома рядом с пляжем. Она посещает различные мероприятия крайне редко, а в отпуск отправляется с подругами, чтобы разрядить обстановку. При этом популярная фитнес-модель умеет показать различные образы несмотря на то, что делает большинство селфи дома.

Также Чери нравятся студийные фотосессии, ради которых она примеряет кружевные наряды и без малейшего смущения демонстрирует свое тело. В этот раз на фото можно увидеть, как Чери наслаждается отдыхом в кресле с необычной спинкой с множеством узором. Сама девушка позирует в белье в черный горошек и показывает, как загорела во время отпуска.

«Недавно Instagram снял мою последнюю фотографию 😂 посмотрите, похоже это происходит из-за того, что IG не может справиться с моим декольте 🤷🏻‍♀️», - написала Ана.

Вот как реагируют в сети:

«Хорошая картинка для вас🔥🔥🔥; это так смело😍; мне кажется, что тут напряжение на пределе😋😋; Красиво🌹🌹👈; берегитесь, тут будет очень опасно🔥; если бы у тебя были крылья, ты бы выглядела просто как ангел; Красота 💖; Хотя любите свое тело 👙👙👙; Вы очень красивая женщина; Мне нравится эта поза, тут видно все достоинство и яркий загар👌✌».

Мы также сообщали, что Ана старается не копировать образы и каждый раз показывает фигуру в новых бикини. За несколько дней отдыха на райских островах девушка, похоже, успела отснять много материала.

В свою очередь на фан-аккаунтах звезды публикуют более смелые и интересующие поклонников кадры. Ана любит сниматься в фотосессиях в новых стилях, поэтому нередко раздевается на камеру и показывает, как она выглядит без белья и в самых дерзких позах.

К примеру, на одном из таких фото Чери скрыла бюст и ягодицы лишь потому, что позировала к камере боком, спустив тоненькие лямки и без того прозрачного боди, сделанного из черных кружев.

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