Фонд гарантування вкладів призупиняє прийом клієнтів у зв'язку з карантином

Про це оголосила прес-служба ФГВФО. При цьому повідомляється, що українці все ще зможуть звертатися до Фонду за допомогою поштового зв'язку за адресою: вулиця Січових Стрільців, 17, місто Київ, 04053, а також електронною поштою: [email protected].

Крім того, зателефонувати на "гарячу лінію" фонду можна за телефонами:

0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України),

(044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).

Також бажаючі зможуть залишити письмові заяви в ящику для звернень, розташованому на 1 поверсі в приміщенні Фонду за адресою вул. Січових Стрільців, 17, місто Київ. При цьому вони повинні бути оформлені відповідно до всіх вимог.

Додамо, що раніше стало відомо, що станом на 1 листопада на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходилося 15,777 млрд грн. Всього за період з січня по жовтень цього року на рахунки фонду надійшло 4 065,6 млн грн.

У свою чергу, вкладники з початку року і по листопад отримали відшкодування від Фонду на загальну суму в 347 млн грн. Також зазначалося, що загальна сума виплат гарантованого відшкодування вкладник станом на початок листопада досягла 90,08 млрд грн.

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