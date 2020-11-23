Фонд гарантування вкладів призупиняє прийом клієнтів у зв'язку з карантином
Про це оголосила прес-служба ФГВФО. При цьому повідомляється, що українці все ще зможуть звертатися до Фонду за допомогою поштового зв'язку за адресою: вулиця Січових Стрільців, 17, місто Київ, 04053, а також електронною поштою: [email protected].
Крім того, зателефонувати на "гарячу лінію" фонду можна за телефонами:
0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України),
(044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
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Також бажаючі зможуть залишити письмові заяви в ящику для звернень, розташованому на 1 поверсі в приміщенні Фонду за адресою вул. Січових Стрільців, 17, місто Київ. При цьому вони повинні бути оформлені відповідно до всіх вимог.
Додамо, що раніше стало відомо, що станом на 1 листопада на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходилося 15,777 млрд грн. Всього за період з січня по жовтень цього року на рахунки фонду надійшло 4 065,6 млн грн.
У свою чергу, вкладники з початку року і по листопад отримали відшкодування від Фонду на загальну суму в 347 млн грн. Також зазначалося, що загальна сума виплат гарантованого відшкодування вкладник станом на початок листопада досягла 90,08 млрд грн.
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