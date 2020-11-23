Популярна українська співачка Оля Полякова влаштувала безбашенні розваги з ведучою Машею Єфросиніною і відомим фотографом Сонею Плакидюк
Відповідні кадри з'явилися в Instagram передачі»Зірковий шлях". Про це пише Politeka.net.
На вихідних Полякова покликала до себе зіркових подруг, щоб зайнятися готуванням і просто добре провести час. Як з'ясувалося, красуні вирішили наквасити капусти, однак на це не зупинилися. Так, Плакидюк розповіла, що в результаті вони приготували 100 кілограм квашеної капусти, зварили борщ, зробили олів'є і влаштували фотосесію.
"Спочатку квасили, потім - лежали. З Олею Поляковою і Машею Єфросиніною час летить, як птах», - розповіла фотограф.
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На опублікованих кадрах Полякова, Єфросиніна і Плакидюк позують з шампанським і квашеною капустою, валяються на ліжку і розважаються у ванній.
Українці бурхливо відреагували на такі розваги зірок.
«Молодець. Сотні жінок з подругами ще й не так час проводять (не завжди на камеру). І їм є що згадати. Але вони цікаві рідним і близьким, а не для широкої публіки», «Ух, Соня гімнастка», «красуні», «Маші і Олі респект, а Соня тільки бухала і мовою чесала», «і капусту наквасили, і самі трохи "наквасилися"))) чудове проведення часу!!!))) ", "Милуюся! Дівчатка, Розумнички!", "Команда мрії" « "Пипець Оле настільки краще без мейка" « " дівчатка! Та Ви ж новий склад " ВІА Гри«", "ми квасили, квасили і нарешті заквасили", - пишуть люди.
Нагадавши, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.
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