Український телеведучий Володимир Остапчук, який воює в інформаційному просторі з колишньою дружиною Оленою, зважився на одкровення

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий запустив рубрику "було/не було". Він вирішив зіграти з шанувальниками, поки занадто зайнятий для того, щоб знімати сторіс.

«Я на зйомках зараз всі дні безперервно. Але ми можемо пограти з вами, хочете?",- підписав сторіс Остапчук і запустив гру.

Шанувальники відразу ж стали питати ведучого про особисте та інтимне. Перше питання стосувалося того, чи були у Остапчука інтимні стосунки на борту літака. Телеведучий відповів, що такого в його житті не було, але зате були пригоди в поїзді.

Також Остапчука запитали, чи були у нього інтимні стосунки втрьох. Ведучий відповів чітке "ні".

Нагадаємо, що днями колишня дружина Володимира дала розгромне інтерв'ю Каті Осадчій, а також взяла участь у програмі "Українські сенсації". Вона знову звинуватила Володимира в тому, що він спілкується з дітьми тільки на камеру, а суму на їх утримання надсилає занадто маленьку. Крім цього, Олена Войченко озвучила деякі подробиці їхнього розлучення.

Остапчук у свою чергу опублікував низку чеків, спростовуючи заяви екс-дружини. Телеведучий звинувачує жінку у брехні.

Нагадаємо, що Остапчук відверто розповів про шлях до успіху, зухвале фото:"Мене вважають зарозумілим або вискочкою".

Як повідомляла Politeka, діагноз Остапчука приголомшив українців, гірке зізнання екс-дружини ведучого: "Тримайтеся...".

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