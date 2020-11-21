Відомий український ведучий Володимир Остапчук відверто розповів, як домігся успіху у своїй кар'єрі

Шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

У ньому Остапчук поміркував про те, як йому вдалося побудувати успішну кар'єру, не маючи за спиною ні багатих родичів, ні впливових половинок, ні навіть раптового виграшу.

"Хтось вважає мене несерйозним, хтось зарозумілим або вискочкою, комусь взагалі здається, що мої успіхи - це дивний збіг обставин...Я звичайний хлопець, зі звичайного маленького міста, просто у мене за спиною завжди були крила", - розповів Остапчук.

Він підкреслив, що завжди вірив у те, що зможе домогтися більшого у своєму житті.

"Як часто в житті ми ходимо туди, куди не хочемо, робимо те, що не подобається з тими, кого не любимо. Просто ЗНАЙТЕ! Ви кращий/краща і про це тоді дізнаються всі", - підсумував ведучий.

Він також поділився кумедним фото, на якому розсікає вулицями на скейтборді в стильному брючному костюмі.

Зазначимо, що минулого року Остапчук потрапив у гучний скандал зі зрадою, коли розійшовся з дружиною Оленою Войченко. Паралельно у нього почалися стосунки з його нинішньою дружиною Христиною Гірник. Восени 2020 року пара зіграла весілля.

Нагадаємо, Остапчук ошелешив виходом у блискучому міні, тепер українці бачили все: "Гарний попець".

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