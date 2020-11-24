Знаменитості роблять все, щоб стати красивіше і молодше

Деякі не тільки вдаються до послуг косметологів, але і вирішуються робити пластичні операції, пише Politeka.net. Подивімось на зірок, які робили пластики й сильно змінилися.

Українська співачка Ірина Білик абсолютно не постаріла. На обличчі артистки немає жодної зморшки. Крім того, красуня, ймовірно, зробила ринопластику і видалила грудки Біша.

Співачка Алла Пугачова, за чутками, неодноразово лягала "під ніж". Зірка абсолютно не виглядає на свій 71 рік, і багато разів ставала об'єктом обговорень з боку публіки.

Відома світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян змінилася до невпізнання. Зірка стала виглядати ще розкішніше після пластичних операцій на обличчі, а її форми стали апетитніше, коли вона вставила імплантати в сідниці.

Актриса Анджеліна Джолі також видалила грудки Біша, тому її вилиці стали виразнішими. Крім того артистка зробила собі ринопластику.

Актриса Ніколь Кідман виглядає приголомшливо для своїх 53 років. Зірка зробила кілька пластичних операцій, проте не втратила своєї індивідуальності.

Актриса Кортні Кокс зробила пластику, яка, можна сказати, не вдалася. Зірка зізналася, що після невдалих експериментів її рідше стали запрошувати зніматися в нові проекти. Пізніше артистка розповіла, що вирішила більше не використовувати філери, які робили її обличчя неживим.

Кортні Кокс зараз:

Нагадаємо, колишній чоловік Ірини Білик, Дмитро Коляденко, розповів правду про свою екс-дружину.

За його словами, зірка більше нього заробляла і більше розуміла в бізнесі, тому він відчував себе підкаблучником.

Нагадавши, схудла Пугачова труснула старовиною, показавшись без ліфчика: "вже не молода, а жити красиво хочеться"

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