Знаменитости делают все, чтобы стать красивее и моложе

Некоторые не только прибегают к услугам косметологов, но и решаются делать пластические операции, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд, которые делали пластики и сильно изменились.

Украинская певица Ирина Билык совершенно не постарела. На лице артистки нет ни одной морщинки. Кроме того, красотка, вероятно, сделала ринопластику и удалила комки Биша.

Певица Алла Пугачева, по слухам, неоднократно ложилась "под нож". Звезда совершенно не выглядит на свой 71 год, и ни раз ставала объектом обсуждений со стороны публики.

Известная светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости. Звезда стала выглядеть еще роскошнее после пластических операций на лице, а ее формы стали аппетитнее, когда она вставила имплантаты в ягодицы.

Актриса Анджелина Джоли также удалила комки Биша, отчего ее скулы стали выразительнее. Кроме того артистка сделала себе ринопластику.

Актриса Николь Кидман выглядит потрясающе для своих 53 лет. Звезда сделала несколько пластических операций, однако не потеряла своей индивидуальности.

Актриса Кортни Кокс сделала пластику, которая, можно сказать, не удалась. Звезда призналась, что после неудачных экспериментов ее реже стали приглашать сниматься в новые проекты. Позже артистка рассказала, что решила больше не использовать филлеры, которые делали ее лицо неживым.

Кортни Кокс сейчас:

Напомним, бывший муж Ирины Билык, Дмитрий Коляденко, рассказал правду о своей экс-супруге.

По его словам, звезда больше него зарабатывала и больше понимала в бизнесе, поэтому он чувствовал себя подкаблучником.

Напомним, похудевшая Пугачева тряхнула стариной, показавшись без лифчика: "Уже не молодая, а жить красиво хочется"

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