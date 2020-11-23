Спокуслива Наташа Корольова посвітила округлими формами в напівпрозорому костюмі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма згадав 2007 рік, коли він разом з Наташею Могилевською брав участь у третьому сезоні шоу, яке стало міжнародним. У той рік в проекті брали участь танцювальні пари з різних країн, в тому числі з Росії.
Росію на проекті представляла співачка з українським корінням Наташа Корольова, яка роком раніше брала участь у російській версії шоу. Корольовій не вистачило одного кроку до півфіналу, але вона запам'яталася багатьом своїми яскравими виступами.
Яма в мережі поділився саме таким епізодом. Красуня стояла поруч зі своїм партнером Євгеном Папунаішвілі. Вона була одягнена в зелену концертну сукню, яка прикривала тільки найінтимніше. В інших місцях плаття або світилося, або мало тілесний колір, що нагадує голе тіло. Корольова на фото зігнулася в спокусливій позі, посвітивши фігуркою перед Наташею Могилевською і Владом Ямою.
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Як відомо, співачка досить успішно виступала в проекті, зайнявши четверте місце. Перше місце в третьому сезоні шоу зайняла пара з Польщі.
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