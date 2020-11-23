Такой ее мало кто помнит

Соблазнительная Наташа Королева посветила округлыми формами в полупрозрачном костюме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вспомнил 2007 год, когда он вместе с Наташей Могилевской участвовал в третьем сезоне шоу, которое стало международным. В тот год в проекте участвовали танцевальные пары с разных стран, в том числе из России.

Россию на проекте представляла певица с украинскими корнями Наташа Королева, которая годом ранее принимала участие в российской версии шоу. Королеве не хватило одного шага до полуфинала, но она запомнилась многим своими яркими выступлениями.

Яма в сети поделился именно таким эпизодом. Красотка стояла рядом со своим партнером Евгением Папунаишвили. Она была одета в зеленое концертное платье, которое прикрывало только самое интимное. В остальных местах платье либо просвещалось, либо имело телесный цвет, напоминающий голое тело. Королева на фото изогнулась в соблазнительной позе, посветив фигуркой перед Наташей Могилевской и Владом Ямой.

Как известно, певица довольно успешно выступала в проекте, заняв четвертое место. Первое место в третьем сезоне шоу заняла пара из Польши.

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