Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма пережив операцію

Як передає Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram. Як відомо, на одному з ефірів шоу Яма виконував складний трюк у танці з Юлією Саніною, в результаті якого пошкодив палець. Після танцю його забрала швидка. У понеділок зірці робили операцію.

Влад ділився сторіс до операції, в яких його настрій був бойовим і впевненим.

Після Яма опублікував відео, в якому розповів, що вже знаходиться в палаті і відходить від наркозу. Він зазначив, що все пройшло за планом. Влад показав забинтовану руку, додавши, що поки не відчуває її.

Однак трохи пізніше настрій хореографа змінився. Він зазначив, що наркоз відійшов, пальці почали ворушитися, але з'явився дуже неприємний біль. Коли Яма говорив це, було видно, що відчуває він себе не дуже добре.

"Коротше, біль наростає. Можна поїхати додому, але можливо вночі будуть проблеми зі сном. Або залишитися, вколоти дещо міцніше і міцно спати в лікарні", - розповів Яма в останньому сторіс.

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