Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свої екстремальні розваги з сім'єю

Під час минулого ефіру танцювального шоу Яма отримав травму, виступаючи разом з Юлією Саніною і Дмитром Жуком. Як з'ясувалося, хореограф був змушений більшу частину часу репетирувати з танцюристами Дистанційно, адже він перебував у подорожі зі своєю сім'єю. Як повідомляє Politeka.net, Яма вирішив поділитися в Instagram кадрами з тієї самої поїздки в Дубай.

"За пару днів до повернення з Дубаї я побіжно подумав, що було б непогано з'їздити на джип-сафарі... Але нічого для цього не зробив, часу було в обріз", - розповів танцюрист.

За його словами, тоді вони отримали запрошення на баггі після випадкового знайомства.

"Інструктаж, шолом і повний газ! Кайф!..Ми підкорили піщані дюни і пищали від захвату. Лео витримав випробування як дорослий. Обіцяємо повернутися на поодинокі машини!..До речі, перед нами катався Вілл Сміт-кажуть, теж пищав)", - поділився своїм досвідом хореограф.

На опублікованих ним кадрах можна побачити, як сам Яма, а також його дружина Лілія і син Лео розсікають по пустелі на спеціальному легкому автомобілі.

"Я здогадувався, що буде добре, але не думав, що настільки", - передає танцюрист свої емоції після поїздки.

На відео все сімейство виглядає по-справжньому щасливим.

Нагадаємо, Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною: "Почув хрускіт...".

Як повідомляла Politeka, пристрасна дружина ями в міні-шортах показала, як не дає чоловікові розслаблятися.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".