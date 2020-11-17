Суддя шоу" Танці з зірками " Влад Яма зізнався, що ледь не позбувся сімейного щастя через любов до прихильниць

Як повідомляє Politeka.net. у вересні він відзначив п'ятирічний ювілей шлюбу з дружиною Лілією, за якою дуже довго доглядав. У програмі "Ж F*CKTOR" Влад Яма поділився одкровеннями про проблеми в особистому житті.

До весілля хореограф всречался зі своєю половинкою близько семи років. За словами Влада, Лілія часто натякала на те, щоб узаконити Їхні стосунки, але сам він довго опирався. Як виявилося, танцюрист не хотів позбавлятися волі, побоюючись втратити прихильниць. Тоді Яма думав, що одружений чоловік буде не такий цікавий жіночій аудиторії.

"Для дівчини це важливіше, ніж для чоловіка. На якомусь етапі я думав, що шанувальниці кудись зникнуть",-зізнався зірка українського телебачення. - "Але зараз я розумію, що це була велика помилка і помилка".

Через ці страхи знаменитість міг взагалі ніколи не погодитися на шлюб, проте зрештою наважився і зіграв весілля з Лілією. Зараз Влад Яма щасливий у шлюбі і разом з дружиною виховує синочка Леона. Подружжя часто викладає в соцмережах фотографії сімейної ідилії.

Напередодні Влад Яма показав в "Танцях з зірками" номер з Юлією Саніною і Дмитром Жуком, під час виступу суддя шоу пошкодив руку, після чого відправився в лікарню. Пізніше дружина танцюриста, Лілія, повідомила, що перелому у нього немає. У соціальних мережах вона показала самого Влада з перебинтованою рукою, який зберігає бадьорий настрій.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав сина, що підросло, дружина Монатіка не втрималася: "прекрасні!".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" підкорив своїми біцепсами в тонкій маєчці: "як красиво"