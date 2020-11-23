Співачка Ірина Білик налякала публіку несподіваним зізнанням

Як передає Politeka.net, 50-річна зірка розповіла деталі свого страшного діагнозу в програмі "Зірковий шлях".

За словами артистки, лікарі ставили їй "майже онкологію". Вона розповіла, що перед другими пологами їй зробили операцію і після неї сказали, якщо вона народить - у неї будуть проблеми, як у Жанни Фріске.

"Я повинна була сама народити... І потім мені зробили операцію - звичайно, про це ні в яких інтерв'ю артисти ніколи не розповідають... Коли мені зробили операцію, повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я ще потрібна своєму народу і не буду ризикувати", - поділилася Білик.

На запитання ведучої, чи була це онкологія, Ірина відповіла, що "майже так"

"Я послухала лікарів і не шкодую", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, артистка стала мамою вдруге три роки тому, народивши сина Табріза. Старшому її синові Глібу вже 21.

Раніше ми повідомляли, Білик збентежила зовнішністю в гримі і перуці - зірка зобразила з себе мертву наречену на Хеллоуїн.

Темні кола навколо очей з синьою облямівкою, "порваний" рот і чорний ніс, а також пишний вінок - Ірину загримували так, що важко впізнати в цьому "чудовиську" артистку.

"Навіщо таке робити з собою?", "Королева ночі", "Ого, оригінальний у Вас костюм", "Шикарно", "Крут", "Супер", "Страшно красива", "крутий грим! Дуже красиво", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.