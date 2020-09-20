Поп-дива украинской эстрады Ирина Билык похвасталась роскошным букетом прямо в постели

В сториз на своей странице в социальной сети Инстаграм 50-летняя народная артистка опубликовала снимок, на котором позирует с красными и белами розами, сидя в одежде, сапогах и шляпе в постели, передает Politeka.net.

Ирина задумчиво смотрит на огромный букет, подаренный, скорее всего, кем-то из поклонников творчества.

«Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?», – интересуется певица в подписи.

Под фото, которое певица опубликовала в своей хронике еще в прошлом году, есть и ответы на этот вопрос. Правда. не все обошлись без сарказма.

«У Ирины от бы назвался «100 и 1 пластическая операция»», «Бежать, не сдаваться!», «Я и мои грабли», «Бандитский Петербург 😬», «Таких, как я, не бывает», – писали пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно Билык поделилась смелым черно-белым снимком, на котором появилась в обнаженном виде, обмотанной лишь белой фатой. Если смотреть на фото, то кажется, что троится в глазах, так как на снимке запечатлено три лица певицы. Это так и задумано при помощи спецэффектов, которые придают особое очарование.

Мы также писали о том, что звезда отправилась на отдых в Турцию, поделившись фотографией в необычном образе.

Судя по снимку, Ирину Билык запечатлели в фойе отеля, куда она заселилась. Исполнительница подобрала себе весьма яркий и необычный образ, который состоял из красного платья, поверх которого она накинула халат в восточном стиле. На голову звезда надела шляпу с большим козырьком, который надежно защитил ее от солнечных лучей вместе с большими черными очками.

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".