Кадры говорят сами за себя

Популярная исполнительница Ирина Билык похвасталась отдыхом со жгучим брюнетом во время прогулки на яхте

Кадры знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Если ты встретил и полюбил, но это никак не входило в твои планы...Что делать?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Билык запечатлена во время отдыха на яхте, который был запланирован в рамках съемки нового клипа. По сценарию, с ней там находится жгучий брюнет, с которым она всячески развлекается.

«Очень красиво», «огонь клип», «моя ты зайка. Будь счастлива и успехов в новым клипом», «великолепно снято. И ты отлично выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что поп-дива украинской эстрады Ирина Билык не перестает удивлять фанатов внешним видом, несмотря на свой возраст

Как известно, в этом году народная артистка Украины отметила свой юбилей, ей исполнилось 50 лет. Однако несмотря на возраст, выглядит артистка просто безупречно.

На ее официальной странице в Инстаграм периодически появляются фотографии, на которых она предстает в неожиданных образах, делится снимками с отдыха, а также показывает своего маленького сына.

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".