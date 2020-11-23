Завтра, 24 листопада, в Україні буде відносно тепла погода

Такий прогноз у своєму Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що у більшості регіонів очікується потепління від +4 до +8 градусів, і відносно прохолодно буде на Сході - до +4.

"Спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Що стосується опадів, то вони можливі одразу у декількох регіонах. Зокрема, дощитиме разом із мокрим снігом.

"На Півночі, Сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно. Переважатиме дощ, на Сході - з мокрим снігом. На значній частині території Півдня та Заходу України - без істотних опадів", - додала авторитетний синоптик у своєму мікроблозі.

Що стосується погоди у Києві, то завтра, 24 листопада, вдень буде переважно хмарно та можливий невеликий дощ. Але істотного погіршення погоди не буде.

"У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, проте нічого серйозного. А ось вітер задуватиме сильно, очікується некомфортним, із північно-західними поривами до 12-14 м/с. Вночі в столиці +1+3 градуси, вдень 24-го листопада +4+6 градусів", - резюмувала Діденко у свіжому прогнозі погоди.

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За словами синоптика Миколи Кульбіди, морози будуть суворими, але короткочасними. Більше того, ця зима запам'ятається українцям маленьким сніговим покривом.

Кліматолог зазначив, що в українську столицю вже прийшла календарна зима, і сніг в цей час – це не дивина, а його поява пояснюється атмосферним фронтом.

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