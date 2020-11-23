Завтра, 24 ноября, в Украине будет относительно теплая погода

Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что в большинстве регионов ожидается потепление от +4 до +8 градусов, и относительно прохладно будет на Востоке - до +4.

"Будет наблюдаться порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер", - продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.

Что касается осадков, то они возможны сразу в нескольких регионах. В частности, дождливо вместе с мокрым снегом.

"На Севере, Востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки, во время которых будет неуютно. Будет преобладать дождь, на Востоке - с мокрым снегом. На значительной части территории Юга и Запада Украины - без существенных осадков", - добавила авторитетный синоптик в своем микроблоге.

Что касается погоды в Киеве, то завтра, 24 ноября, днем будет преимущественно облачно и возможен небольшой дождь. Но существенного ухудшения погоды, как уверяет Диденко, не будет.

"В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь, однако ничего серьезного. А вот ветер будет задувать сильно, ожидается некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м/сек. Ночью в столице +1+3 градуса, днем 24-го ноября +4+6 градусов", - резюмировала Диденко в свежем прогнозе погоды.

Ранее мы рассказывали о приходе серьезных морозов.

По словам синоптика Николая Кульбиды, морозы будут суровыми, но кратковременными. Более того, эта зима запомнится украинцам маленьким снежным покровом.

Климатолог отметил, что в украинскую столицу уже пришла календарная зима, и снег в это время – это не диковинка, а его появление объясняется атмосферным фронтом.

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