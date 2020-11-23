Український актор, зірка "Квартал 95" Олександр Пікалов засвітив кадри з репетиції «Жіночого кварталу»

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram. Бородатий Пікалов знімав себе на телефон, а ззаду нього проходила репетиція «Жіночого кварталу». 44-річний актор явно насолоджувався тим, що відбувається.

"Коротше, почалися репетиції "Жіночого кварталу". Я знову як козел в городі. Вони круті", - заявив Пікалов посміхаючись і облизуючись.

На тлі було видно, що зірки жіночої версії «кварталу» репетирують з українською співачкою і автором хітів Jerry Heil. Дівчина стоїть в центрі, а актриси танцюють навколо неї.

"Коли наш худрук каже, що ми круті, ми віримо і починаємо працювати ще краще і старанніше. Чекайте скоро нову бомбезну програму!", - підписали пост автори аккаунта.

За короткий час пост подивилися більше 4 тисяч разів. В коментарях залишили кілька відгуків.

"Потрібно ще кадри і нові обличчя", " Ну коли вже?", "Круто", "Ура", "чекаємо, вже дуже хочеться щось бомбезне від вас",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що актори "Вечірнього Кварталу" часто перетинаються з зірками "Жіночого кварталу", рекламуючи і просуваючи один одного.

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