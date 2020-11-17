Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила спортивною формою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео, на якому показала результати інтенсивних тренувань. Дівчина записала ролик в невеликій кімнаті з ламінатною підлогою і величезним дзеркалом на півстіни. Для спортивних занять Катерина Нікітіна одягла чорний світшот і обтягуючі легінси з смужками по всій довжині. Волосся вона для зручності зібрала в хвіст.

Красуня спочатку покружляла на п'ятій точці в дальній частині кімнати, а потім елегантно розсунула ноги в шпагаті на заздрість російської балерині Анастасії Заволочкової. Зірка "Кварталу" по черзі перекидала ногу з боку в бік, демонструючи прекрасну розтяжку, а наостанок лягла на підлогу і спокусливо підповзла до камери.

"Ну все, підлоги помила в залі, можна і на репетицію "жіночого кварталу" збиратися", - пожартувала Катерина в описі до ролика.

Раніше Нікітіна виклала яскраве фото з іншого тренування. Вона зняла себе на телефон в дзеркало, вбравшись в чорний спортивний костюм зі штанів і топа. Гумористка показала користувачам мережі свій плоский животик і струнку фігуру, яку постійно вдосконалює спортивними заняттями.

"Як же я сумувала", - додала зірка під фото.

Нагадаємо, "Квартал 95" задерла стрункі ніжки в міні, захопивши видом

Як писала Politeka, білява зірка "Квартал 95" в колготках з сіточки блиснула своєю гордістю: "смачно!"

Також Politeka повідомляла, що білява зірка "Квартал 95" заінтригувала, розтягнувшись у шпагаті, Волочкова оцінить