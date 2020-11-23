Украинский актер, звезда «Квартал 95» Александр Пикалов засветил кадры с репетиции «Женского квартала»
Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на официальной странице «Женского квартала» в Инстаграм. Бородатый Пикалов снимал себя на телефон, а сзади него проходила репетиция «Женского квартала». 44-летний актер явно наслаждался происходящим.
«Короче, начались репетиции «Женского квартала». Я опять как козел в огороде. Они крутые», - заявил Пикалов ухмыляясь и облизываясь.
На фоне было видно, что звезды женской версии «Квартала» репетируют с украинской певицей и автором хитов Jerry Heil. Девушка стоит в центре, а актрисы танцуют вокруг нее.
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«Когда наш худрук говорит, что мы крутые, мы верим и начинаем работать еще лучше и старательнее. Ждите скоро новую бомбезную программу!», - подписали пост авторы аккаунта.
За короткое время пост посмотрели более 4 тысяч раз. В комментариях оставили несколько отзывов.
«Нужно ещё кадры и новые лица», «Ну когда уже?», «Круто», «Ура», «Ждем, уж очень хочется что-то бомбезное от вас», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что актеры «Вечернего квартала» часто пересекаются со звездами «Женского квартала», рекламируя и продвигая друг друга.
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