Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала жіночний образ

Як передає Politeka.net, розкішним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я і мій друг - час", - коротко підписала свій пост Марта.

На опублікованому кадрі зірка "Жіночого кварталу" позувала на тлі величезного годинника. Одягалася Марта в шикарне довге плаття, які ідеально підкреслювало її жіночність.

Такий образ просто захопив її шанувальників, які в коментарях під постом не скупилися на схвальні відгуки від побаченого.

"Дуже гарний образ. І взагалі, ви красива. З вас потрібно писати портрети. Шкода, я не художник, а так би обов'язково б вас намалювала", "Надихаюча Марта", "Як завжди, дуже красива. А на цьому фото ви схожі на актрису якогось фільму", "Як красиво;))) Мартуся, час тобі до лиця", - писали під знімком артистки.

Раніше Адамчук показала кадри, які були зроблені під час виступу "жіночого кварталу". Вона зображена на сцені довгому бежевому платті, тканина якого блищить і злегка просвічується на світлі. Родзинкою вбрання стало глибоке V-подібне декольте, яке зробило акцент на грудях Марти.

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