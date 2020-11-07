Вокалістка студії "Квартал 95" Марта Адамчук розповіла про хвилюючий момент на шоу

Як пише Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нові фото, зроблені під час виступу "жіночого кварталу". Вона зображена на сцені довгому бежевому платті, тканина якого блищить і злегка просвічується на світлі. Родзинкою вбрання стало глибоке V-подібне декольте, яке зробило акцент на грудях Марти.

"Сьогодні в @zhenskiykvartal_official особлива для мене, смілива пісня;) Будемо раді зустрітися з вами о 22 на @1plus1_ua. Сьогодні дуже потужний ефір і багато сюрпризів💙", - пообіцяла співачка в описі.

На знімках Марта Адамчук відображена на сцені перед стійкою з мікрофоном, вона захоплено співає, передаючи емоції елегантними жестами. Поруч з нею можна помітити музиканта Євгена Хмару, який грає для виконавиці на фортепіано.

Користувачі соціальної мережі поділилися враженнями від виду Марти в коментарях до посту:

"Який гарний у вас стан! Схожий на гітару. І Ви так добре співаєте. Буду чекати 22 годин. Люблю весь склад "Жіночого кварталу". Талановиті артисти. Дуже приємно всіх вас бачити і чути. Спасибі вам за посмішку на моєму обличчі. Це для мене щастя-бачити і чути вас. 👍 💗 👏 😊"; "Ви так схожа на Jessie J😉"; "Які лінії!👍"; "Лети і співай".

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