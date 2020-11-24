Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі постала в ніжному образі
Відома артистка залишається затребуваною актрисою, яка не розтратила свою красу, передає Politeka.net.
Шанувальники не тільки милуються артисткою в теперішньому часі, але також згадують її старі образи.
Цього разу в фан-групі згадали ніжний образ актриси на одному із заходів багато років тому.
Джолі постала в красивій квітковій сукні. Шовк ледь не спускався з плечей знаменитості.
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Гаряча "наречена" Харламова пограла язичком, розбурхавши найстійкіших: "Шикарний рот"
"Будь ласка, повернися": екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі без макіяжу розбурхала квітковим образом
Головний синоптик України попередив про жорсткі морози: "У Києві вже..."
Привертав увагу крій вбрання, а саме - глибоке декольте. Груди трохи визирали з-під сукні і, здавалося, що артистка без білизни.
Красиві завиті локони каштанового кольору, впали на плече зірки. А такий ніжний макіяж, з акцентом на пишні вії, лише підкреслив прекрасні риси обличчя знаменитості.
"📸Ці знімки досі залишаються моїми найулюбленішими, які були зроблені з нею! 😍 🤩 💋 # Анджеліна Джолі на обіді "Жінки в Голлівуді" у 2004 році. #TeamJolie #QueenJolie #WomenInHollywood", - написали автори поста.
За годину пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили знімки по достоїнству, захопившись красою голлівудської актриси.
"Свіжа, мов троянда", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі одягла сукню принцеси. Правда, на відміну від казкових суконь, цей наряд був дуже пікантним. Декольте було настільки глибоким, що ледь не досягало пупка. Бюст зірки так і норовив вистрибнути назовні.
У такому вигляді красуня постала на одному з архівних фото. Шанувальники тут же обсипали знаменитість приємними словами.
Нагадаємо, що розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:»око не відірвати".
Як повідомляла Politeka, зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
Також Politeka писала, що пристрасна Анджеліна Джолі подражнила апетитним бюстом в мокрій сукні:»гаряча панянка".