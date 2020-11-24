Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі постала в ніжному образі

Відома артистка залишається затребуваною актрисою, яка не розтратила свою красу, передає Politeka.net.

Шанувальники не тільки милуються артисткою в теперішньому часі, але також згадують її старі образи.

Цього разу в фан-групі згадали ніжний образ актриси на одному із заходів багато років тому.

Джолі постала в красивій квітковій сукні. Шовк ледь не спускався з плечей знаменитості.

Привертав увагу крій вбрання, а саме - глибоке декольте. Груди трохи визирали з-під сукні і, здавалося, що артистка без білизни.

Красиві завиті локони каштанового кольору, впали на плече зірки. А такий ніжний макіяж, з акцентом на пишні вії, лише підкреслив прекрасні риси обличчя знаменитості.

"📸Ці знімки досі залишаються моїми найулюбленішими, які були зроблені з нею! 😍 🤩 💋 # Анджеліна Джолі на обіді "Жінки в Голлівуді" у 2004 році. #TeamJolie #QueenJolie #WomenInHollywood", - написали автори поста.

За годину пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили знімки по достоїнству, захопившись красою голлівудської актриси.

"Свіжа, мов троянда", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі одягла сукню принцеси. Правда, на відміну від казкових суконь, цей наряд був дуже пікантним. Декольте було настільки глибоким, що ледь не досягало пупка. Бюст зірки так і норовив вистрибнути назовні.

У такому вигляді красуня постала на одному з архівних фото. Шанувальники тут же обсипали знаменитість приємними словами.

Нагадаємо, що розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:»око не відірвати".

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