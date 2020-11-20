Голливудская актриса Анджелина Джоли вскружила голову горячим образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное фото звезды, на котором она предстала в очень необычном образе. Джоли была одета в тонкое платье на бретельках. Оно обтягивало фигурку звезды, делая акцент на самых сочных местах.

Но этого фотографу показалось мало, поэтому платье актрисы намочили. Сквозь тонкую ткань стали просматриваться соблазнительные изгибы и пышный бюст.

Так как у актрисы нет собственной страницы в Инстаграм, ее поклонники охотятся за фото на фан-страницах. Под постом они оставили массу приятных отзывов.

«Какая удивительная женщина», «Ты бомба», «вау, боже, держу пари, волны щекочут», «чувствительная», «Милая», «молодость в ее теле подобна морю», «Горячая барышня», «Великолепно», «Я дикий волк, я хочу, чтобы ты приручила меня своей красотой», «я хочу плавать в океане твоих глаз», - пишут пользователи сети.

Как известно, ранее Джоли регулярно принимала участие в смелых фотосессиях. Она не боялась сниматься обнаженной, часто использовала для съемки животных. На красной дорожке актриса тоже появлялась в роскошных нарядах. Сегодня Анджелина одевается в более скромные наряды.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов.

Как сообщала Politeka, полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!

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