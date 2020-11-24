Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в нежном образе

Известная артистка остается востребованной актрисой, которая не растратила свою красоту, передает Politeka.net.

Поклонники не только любуются артисткой в настоящем времени, но также вспоминают ее старые образы.

В этот раз в фан-группе вспомнили нежный образ актрисы на одном из мероприятий много лет назад.

Джоли предстала в красивом цветочном платье. Шелк едва ли не спускался с плеч знаменитости.

Привлекал внимание крой наряда, а именно - глубокое декольте. Грудь немного выглядывала из-под платья и, казалось, что артистка без белья.

Красивые завитые локоны каштанового цвета, упали на плечо звезды. А такой нежный макияж, с акцентом на пышные ресницы, лишь подчеркнул прекрасные черты лица знаменитости.

"📸 Эти снимки до сих пор остаются моими самыми любимыми, которые были сделаны с ней! 😍🤩💋 # Анджелина Джоли на обеде "Женщины в Голливуде" в 2004 году. #TeamJolie #QueenJolie #WomenInHollywood", - написали авторы поста.

За час пост собрал почти 200 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили снимки по достоинству, восхитившись красотой голливудской актрисы.

"Свежа, словно роза", - написал один из поклонников.

Напомним, Анджелина Джоли надела платье принцессы. Правда, в отличие от сказочных платьев, этот наряд был очень пикантным. Декольте было настолько глубоким, что едва не достигало пупка. Бюст звезды так и норовил выпрыгнуть наружу.

В таком виде красотка предстала на одном из архивных фото. Поклонники тут же осыпали знаменитость приятными словами.

Напомним, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».

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